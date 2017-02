Atalanta-Crotone, Gasperini e l'Europa: "Ci teniamo, ora gli scontri diretti"

18/02/2017 20:34

ATALANTA CROTONE/ Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' al termine del match di campionato vinto contro il Crotone: "Vittoria importante contro una squadra fisica, vincere queste partita significa che è davvero una buona stagione. Europa League? Ci teniamo e vogliamo fare più risultati possibili anche se mancano tante partite, ma volevamo arrivare agli scontri diretti delle prossime giornate sfruttando al massimo il calendario. Se mi piacerebbe sbarcare in una grande squadra? Qui sto bene, mi sento appagato e c'è un ambiente ideale. Non so cosa si intende per grande: per la posizione in classifica l'Atalanta è una grande. Fioretto in caso di Europa League? Facciamo un bel dribbling per adesso".

S.F.