PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-CROTONE: Conti decisivo, Ceccherini poco attento

Rocco Crea (Twitter @Rocco_Crea)

18/02/2017 20:04

PAGELLE E TABELLINO DI ATALANTA-CROTONE PROMOSSI E BOCCIATI – Bene l'Atalanta, ma solo nel secondo tempo, da quando riesce a trovare il gol del vantaggio sull'asse Gomez-Petagna-Conti. Cresce molto nella ripresa anche Kessié, apparso un po' spento nella prima frazione. Per il Crotone molto male la fase offensiva, dove Falcinelli risulta evanescente. Acosty e Barberis sono gli ultimi ad arrendersi. E Ceccherini commette un grave errore, facendosi bruciare proprio da Conti in occasione del gol.

ATALANTA

Berisha 6 – Mai impegnato, risulta spettatore non pagante del match.

Toloi 6,5 – Sempre bene in marcatura, non si fa mai sorprendere dalle punte rossoblu.

Caldara 6,5 – L'anticipo è una delle sue armi migliori. Ne sa qualcosa Stoian, che di fatto non vede il pallone. Attento e puntuale, dimostra già un'affidabilità importante nonostante la giovane età.

Masiello 6,5 – Legge bene le giocate degli ospiti, sfruttando spesso la sua esperienza per avere ragione degli attaccanti avversari.

Conti 7 – Il suo quarto gol stagionale sblocca il risultato e testimonia l'approccio atalantino del tutto diverso ad inizio ripresa. Accorre come un treno per insaccare l'assist di Petagna, bruciando i difensori calabresi.

Kessié 6,5 – Abbastanza anonimo il suo primo tempo, dove sbaglia qualche appoggio di troppo, anche semplice. Molto meglio nella ripresa, quando in fase di interdizione non perde un pallone, portandosi anche in avanti palla al piede per il supporto alla manovra offensiva. Vicinissimo al raddoppio.

Freuler 5,5 – Non benissimo lo svizzero. Anche lui meglio nella ripresa, ma sulla trequarti non è mai decisivo, nè in fase di supporto che d’impostazione.

Spinazzola 6 – Qualche buona cavalcata sulla fascia, niente però di travolgente. Fa il suo senza strafare e contro un avversario che morde poco può bastare così.

Kurtic 6 – Vivacchia in zona d'attacco senza rendersi mai pericoloso. Non conclude granché e suggerisce poco, apparendo tutto sommato poco tonico. Ma sul finale regala maggiore supporto al contropiede.

Gomez 6,5 – Gli spunti più pericolosi partono tutti dal suo piede, come quello del gol di Conti, suggerito però da Petagna. Quando scatta o si gira palla al piede manda sempre fuori tempo i difensori ospiti. Colpisce anche un palo.

Petagna 6,5 – Male nel primo tempo, molto bene nella ripresa. Suggerisce a Conti l'assist che vale il gol dell'1-0. Poi si trasforma in Gomez e con una serpentina arriva quasi davanti alla porta di Cordaz, prima di andare vicino al raddoppio alll'82'. Dal 90' Cristante s.v.

All. Gasperini 7 – Continua la favola dei bergamaschi, ed è tutto merito suo. Primo tempo male, ma la strigliata dell'intervallo sveglia i suoi giocatori, che nella ripresa cambiano marcia mettendo all’angolo il Crotone.

CROTONE

Cordaz 6 – Non può nulla sul gol di Conti, ma si oppone bene su Petagna.

Ceccherini 5 – Conti lo brucia sul pallone che vale il vantaggio nerazzurro. Poco attento nell'occasione che costa cara ai calabresi.

Claiton 5 – Guida la difesa rossoblù ma quando viene puntato va nel pallone. La personalità non gli manca, ma la qualità non eccede. Dal 72' Nwanko 5 – Nicola lo mette in mezzo per dare maggiore supporto in avanti, ma lui si vede poco e conclude meno.

Ferrari 5 – Anche lui va in difficoltà nell'uno contro uno, rimediando anche il cartellino giallo. Non una gran serata.

Rosi 5 – Applica una buona diagonale che evita una bruciante ripartenza dei padroni di casa, per il resto poco o nulla. In avanti sgroppa nei minuti iniziali, ma in mezzo non giunge un pallone.

Barberis 6 – Il migliore dei suoi. Nel primo tempo ha ragione degli atalantini nella battaglia di centrocampo. Nel secondo cala molto fisicamente.

Crisetig 5,5 – Meglio nei primi 45 minuti, poi cala d'intensità pressando poco i portatori di palla bergamaschi. E quando lo fa rimedia anche un giallo.

Sampirisi 5 – Anche le sue incursioni latitano, e la squadra ne risente. Bloccato perlopiù in fase difensiva a contenere gli attacchi di Gomez e compagni.

Acosty 6 – L'unico a puntare i difensori avversari. La velocità e lo scatto sono le sue migliori caratteristiche, ma non bastano senza un supporto adeguato. Dal 78' Nalini s.v.

Falcinelli 5 – Non riesce mai a far salire la squadra, e nemmeno a rendersi pericoloso con qualche tiro dalla distanza. Evanescente.

Stoian 5 – Si registra soltanto una falcata, peraltro senza creare pericoli. Impegnato perlopiù a mantenere la posizione per dare una mano in fase di copertura. Ma così il Crotone perde molto peso in attacco. Dal 62' Tonev 5 – Riesce nel non facile intento di far rimpiangere Stoian, o quasi.

All. Nicola 5 – Sempre la solita storia. Il suo Crotone parte a mille sotto l'aspetto dell'intensità, ma poi cala non riuscendo a pungere gli avversari. E anche stavolta la sconfitta è apparsa inevitabile.

Arbitro: Banti 5,5 – Mancano alcune ammonizioni, nonostante il taccuino a fine gara sia folto. Ad esempio a Ceccherini per fallo su Gomez nei minuti iniziali, ma anche nella ripresa qualche decisione non è sembrata troppo bilanciata. Nulla di compromettente per l'esito della gara però.

TABELLINO

Atalanta-Crotone 1-0

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Caldara, Masiello; Conti, Kessié, Freuler, Spinazzola; Kurtic; Gomez (dal 90' Cristante), Petagna. A disp.: Hateboer, Raimondi, D’Alessandro, Grassi, Mounier, Dramé, Gollini, Migliaccio, Zukanovic, Paloschi, Pesic. All. Gasperini.

Crotone (3-4-3): Cordaz; Ceccherini, Claiton (dal 72' Nwanko), Ferrari; Rosi, Barberis, Crisetig, Sampirisi; Acosty (dal 78' Nalini), Falcinelli, Stoian (dal 62' Tonev). A disp.: Martella, Capezzi, Suljic, Mesbah, Kotnik, Trotta, Viscovo, Simy, Dussenne, Festa. All. Nicola.

Marcatori: 48' Conti (A)

Arbitro: Luca Banti (Sez. di Livorno)

Ammoniti: 37' Rosi (C), 45' Claiton (C), 52' Freuler (A), 58' Ferrari (C), 66' Crisetig (A), 69' Ceccherini (C), 78' Conti (A)

