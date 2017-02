Calciomercato Inter, Ferrero precisa: "Schick? Casino da giornalisti! E' della Samp"

18/02/2017 19:53

CALCIOMERCATO INTER SCHICK / Patrik Schick è sicuramente l'uomo del momento in casa Sampdoria anche in chiave mercato. Il centravanti dei liguri infatti è finito nel mirino di Inter e Juventus, entrambe apparentemente pronte a mettere le mani su di lui già in estate. Sulla questione è intervenuto il Presidente blucerchiato, Massimo Ferrero: "E' stato fatto un po' di casino su Schick, ma non sareste giornalisti altrimenti. Io non ho mai venduto niente, chi è andato via ha scelto di farlo. Schick è un giocatore della Sampdoria!", riporta 'Sky Sport'.

