Serie A, Atalanta-Crotone 1-0: Conti goleador, continua il sogno Europa League

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

18/02/2017 19:58

ATALANTA CROTONE/ Non si ferma la rincorsa dell'Atalanta verso la storica qualificazione in Europa League. I nerazzurri di Gasperini, grazie al gol segnato da Conti ad inizio ripresa, hanno battuto di misura il Crotone, portandosi momentaneamente al quarto posto in classifica davanti all'Inter e a soli tre punti di distanza dal Napoli.

ATALANTA-CROTONE 1-0

48' Conte

CLASSIFICA: Juventus* punti 63, Roma 53, Napoli 51, Atalanta 48*, Inter 45, Lazio 44, Milan 41, Fiorentina 40, Torino 35, Sampdoria 33, Chievo 32, Udinese 29, Sassuolo 27, Bologna 27, Cagliari 27, Genoa 25, Empoli 22, Palermo* 14, Crotone 13*, Pescara 9.

* una partita in più