Manchester City, Guardiola dopo il pari in coppa: "Due giorni fa hanno giocato a rugby"

18/02/2017 20:25

NEWS MANCHESTER CITY/ Il manager del Manchester City Pep Guardiola, ha parlato così al termine del match di FA Cup che ha visto l'Huddersfield costringere i 'Citizens' al replay: "Abbiamo giocato una partita di coppa contro una delle migliori squadre della Championship e sapevamo sarebbe stato difficile su un campo dove due giorni fa c'è stato un match di rugby due giorni fa. Devo congratularmi con l'Huddersfield per la prestazione offerta, specialmente nel primo tempo quando hanno creato diverse occasioni per segnare. L'infortunio di Kompany? Credo non sia nula di grave ma oggi non ha potuto giocare".

S.F.