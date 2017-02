Calciomercato Leicester, Ranieri fuori dalla FA Cup: torna l'incubo esonero?

18/02/2017 19:34

CALCIOMERCATO LEICESTER/ Continua il momento no del Leicester, eliminato in FA Cup dal Millwall. Una sconfitta, quella rimediata contro il club londinese, che fa addensare nuove nubi sulla panchina di Claudio Ranieri. La società, nelle settimane scorse, ha confermato ufficialmente la fiducia al manager italiano, ma si sa che gli allenatori sono legati ai risultati. Se dovesse continuare il trend negativo per 'Le Foxes', Ranieri (legato al club con un triennale da 3 milioni di sterline a stagione) potrebbe anche essere messo in discussione: Di Matteo, Prandelli, Hiddink e Marcelino i nomi dei tecnici circolati come suoi possibili successori.

S.F.