Inter, Zhang: "In Italia che cultura! Modello da portare anche in Cina"

18/02/2017 19:23

INTER ZHANG / Direttamente dalla Cina arrivano le ultime parole di Zhang Jindong, proprietario dell'Inter, che durante la presentazione della stagione del Jiangsu Suning ha parlato anche della compagine italiana. Ecco alcune delle sue dichiarazioni: "Stare a contatto con il calcio europeo fa capire quanto la realtà cinese sia ancora indietro e debba imparare tanto. L'Inter è stata acquistata anche per questo, ovvero capire come si fa il calcio e come si gestisce un movimento. L'augurio è che nei prossimi anni la creazioni dei centri Suning per i giovani cinesi possano fornire materiale per i maggiori campionati europei. Quando sono stato a 'San Siro' sono rimasto impressionato dal calore del tifo e dell'atmosfera non tanto dal numero di persone allo stadio, questa è al cultura che dobbiamo portare anche in Cina".

O.P.