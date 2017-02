19/02/2017 02:05

CALCIOMERCATO FIORENTINA COSTIL / Stando a quanto rivela 'L'Equipe', la Fiorentina non avrebbe ancora mollato Benoit Costil, estremo difensore del Rennes in scadenza di contratto. Secondo i francese infatti l'interesse viola, come quello del Celtic, sarebbe ancora vivo in attesa dell'estate.

O.P.