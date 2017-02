Liga, Real Madrid-Espanyol 2-0: Morata-Bale e buone notizie per Zidane

18/02/2017 18:09

LIGA REAL MADRID-ESPANYOL RISULATO CLASSIFICA / Prima Morata, poi Bale: il Real Madrid sbriga la pratica Espanyol con due reti - una per tempo - tenendo ben salda la leadership del campionato spagnolo. Buone notizie per mister Zidane che torna quindi ad avere anche un Bale in buona condizione, utile anche in vista del ritorno di Champions contro il Napoli.

Real Madrid-Espanyol 2-0: 33' Morata, 83' Bale

CLASSIFICA: Real Madrid 52*, Barcellona 48, Siviglia 46, Atletico Madrid 45**, Real Sociedad 41, Villarreal 36, Athletic Bilbao 35, Eibar 32*, Espanyol 32, Celta Vigo 30*, Las Palmas 28, Alaves 27, Betis 24*, Malaga 23, Valencia 20*, Deportivo la Coruna 19*, Leganes 18, Sporting Gijon 16**, Granada 13*, Osasuna 10.

*Una partita in meno

**Una partita in più