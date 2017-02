FA Cup, il Millwall elimina il Leicester di Ranieri. Manchester City al replay

18/02/2017 17:56

FA CUP/ Continuano le grandi sorprese in FA Cup nel giorno in cui i semi-professionisti del Lincoln City sono riusciti ad eliminare il Burnley. Male il Leicester di Claudio Ranieri: la loro avventura in coppa si ferma agli ottavi di finale contro il Millwall, formazione di terza serie che è riuscita a superare i campioni d'Inghilterra nonostante l'inferiorità numerica grazie ad un gol di Cummings al 90'. Rimandato il Manchester City di Guardiola, costretto al replay dai cadetti dell'Huddersfield. Avanti con sofferenza il Middlesbrough che ha superato 3-2 l'Oxford City.

MIDDLESBROUGH-OXFORD UNITED 3-2

26' rig. Leadbitter (MID), 34' Gestede (MID), 64' Maguire (OXF), 66' Martinez (OXF), 86' Stuani (MID)

HUDDERSFIELD-MANCHESTER CITY 0-0

MILLWALL-LEICESTER 1-0

90' Cummings

S.F.