Liverpool, Klopp chiama Götze: c'è la 'reunion' estiva?

18/02/2017 17:55

LIVERPOOL BORUSSIA GOTZE / In estate potrebbe tornare a formarsi la coppia Jurgen Klopp-Mario Götze? Questo è quello che sostiene il quotidiano inglese 'Mirror', che oggi rilancia l'interesse del Liverpool per il trequartista del Borussia Dortmund. Il tedesco è tornato in giallonero solo questa estate dopo la parentesi al Bayern Monaco, ma nella prossima finestra di mercato secondo i britannici potebbe muoversi di nuovo direzione Premier League.

O.P.