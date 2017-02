18/02/2017 18:16

ATALANTA CROTONE/ Andrea Petagna, intervistato da 'Sky Sport' prima di Atalanta-Crotone, ha parlato così della convocazione per lo stage della Nazionale italiana: : "Bellissima soddisfazione e uno stimolo per fare ancora meglio. Se mi aspettavo la notizia? Avevo letto qualcosa sui giornali, non era ancora ufficiale ma stamattina me lo ha detto il team manager e ripeto, è una bella soddisfazione poter andare allo stage".

S.F.