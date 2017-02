Lazio, Felipe Anderson a Gabigol: "Sappi che in Italia..."

18/02/2017 17:34

NEWS LAZIO/ In una intervista rilasciata a 'Globoesporte', Felipe Anderson ha dispensato consigli al suo connazionale Gabigol, alle prese con un avvio di campionato non proprio esaltante all'Inter: "I primi sei mesi in Italia servono per l'adattamento. Parlo spesso con Gabigol, vuole giocare, si sente pronto e lavora per questo. Lui è tranquillo, sa che sta facendo tutto il possibile e si sta adattando bene. Deve solo avere pazienza, spero che in breve possa trovare il gol. Non contro la mia squadra, ma spero possa tornare a fare quello che gli riesce meglio".

S.F.