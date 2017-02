FA Cup, Burnley-Lincoln 0-1: nuova favola inglese. Raggett compie un miracolo

18/02/2017 16:06

FA CUP BURNLEY LINCOLN RAGGETT / Il calcio inglese, come al solito, regala agli appassionati di calcio delle storie fantastiche. Una di queste sta avvenendo in questi giorni e, nello specifico, ha registrato un capitolo splendido proprio quest'oggi. Si tratta della cavalcata del Lincoln City in FA Cup.

La formazione di quinta categoria è riuscita ad avere la meglio del Burnley, club attualmente 12° in Premier League. Per la prima volta in 103 anni di storia una compagine non appartenente a una League riesce a raggiungere i quarti di finale di FA Cup. Una svolta clamorosa, che avviene, come nelle migliori favole calcistiche, nei minuti finali. Per l'esattezza all'89', quando Raggett, su assist di Waterfall, riesce a spedirla dentro di testa.

BURNLEY-LINCOLN 0-1

89' Raggett

