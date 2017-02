Calciomercato Milan, conferme inglesi: rossoneri su Sissoko

18/02/2017 16:27

CALCIOMERCATO MILAN / Calciomercato.it vi aveva parlato dell'interesse del Milan per Moussa Sissoko, centrocampista in forza al Tottenham. Dopo un'estate movimentata per il francese c'è stato poco posto in campo e nella prossima finestra di mercato qualcosa potrebbe cambiare, come riporta il 'Sun'. I rossoneri sono tra le pretendenti, ma la concorrenza in questo 2017 potrebbe rapidamente aumentare.

O.P.