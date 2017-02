Barcellona, Luis Enrique: "Le critiche contano zero per me!"

18/02/2017 15:54

BARCELLONA LUIS ENRIQUE CRITICHE / Sono stati giorni intensi per Luis Enrique: il pesante 4-0 subito in Champions contro il Paris Saint-Germain lo ha portato al centro delle critiche. "Non mi interessano, contano zero per me - ha spiegato il tecnico del Barcellona nell'odierna conferenza stampa - Io penso solo a lavorare per trovare le giuste soluzioni. Non sto ascoltando quello che dicono i media. Nel bene e nel male, io so quello che sto facendo. Il PSG? Prima del ritorno dobbiamo giocare quattro partite, tutte fondamentali. Ci sarà poi tempo per pensare alla Champions League, una competizione che amiamo".

D.G.