Porto-Juventus, Benatia: "Vogliamo la finale di Champions. Quand'ero al Bayern..."

18/02/2017 15:46

JUVENTUS BENATIA PORTO / Ci si avvicina alla delicata sfida di Champions League tra Porto e Juventus. Intervistato da 'Sky Sport', Benatia ha detto la sua in merito: "Sappiamo che non sarà facile ma abbiamo dei chiari obiettivi, come la volontà di arrivare alla finale di Champions. Ci faremo trovare pronti. Se vogliamo arrivare in fondo, dobbiamo battere squadre di questo tipo".

BAYERN - "Nessuno era felice d'aver pescato la Juventus, ricordo il momento in cui ci fu il sorteggio".

L.I.