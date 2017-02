Liga, Sporting Gijon-Atletico Madrid 1-4: hattrick-lampo di Gameiro e arrivano i tre punti!

18/02/2017 15:18

LIGA SPORTING GIJON ATLETICO MADRID / Kevin Gameiro stende lo Sporting Gijon. Con una tripletta realizzata nell'arco di appena 5 minuti (dall'80° all'85°), la punta francese ha regalato tre punti importanti all'Atletico Madrid che, momentaneamente, si porta a -1 dal Siviglia terzo.

Sporting Gijon-Atletico Madrid 1-4: 46’ Carrasco (A), 49’ Alvarez (S), 80’ 81’ e 85’ Gameiro (A)

CLASSIFICA: Real Madrid 49**, Barcellona 48, Siviglia 46, Atletico Madrid 45***, Real Sociedad 41, Villarreal 36, Athletic Bilbao 35, Eibar 32*, Espanyol 32, Celta Vigo 30*, Las Palmas 28, Alaves 27, Betis 24*, Malaga 23, Valencia 20*, Deportivo la Coruna 19*, Leganes 18, Sporting Gijon 16***, Granada 13*, Osasuna 10.

*Una partita in meno

**Due partite in meno

***Una partita in più

D.G.