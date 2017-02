Sampdoria-Cagliari, Giampaolo: "Domani la gara più difficile. Schick? Ci pensa il club"

18/02/2017 14:52

SAMPDORIA CAGLIARI GIAMPAOLO CONFERENZA / La Sampdoria punta al poker. Dopo tre vittorie di fila vuole centrare i tre punti anche contro il Cagliari: "Ci piacerebbe dare continuità. Chiaramente giocheremo una partita per poterlo fare. La partita col Cagliari sarà più difficile rispetto all'ultima perchè ci sono aspettative diverse, l'avversario vorrà dimostrare di fare bene anche in trasferta. Ci sono tante componenti alle quali fare attenzione. La differenza la possono fare le piccole cose", ha spiegato Marco Giampaolo in conferenza stampa.

L'allenatore doriano ha poi parlato di Schick, al centro di rumors di calciomercato nelle ultime settimane: "L'ho visto come sempre, tranquillo e sereno. Poi le situazioni di mercato interessano il club. Bruno Fernandes in calo? E' un giocatore che fa cose che gli altri non vedono. E' un valore. Poi è un calciatore che esprime sempre qualità. Quando deve esprimere quantità è meno appariscente. Djuricic per le qualità che ha penso che possa diventare un'ottima mezzala. Questo non vuol dire che non possa giocare trequartista. Ha dribbling, la sua è una buona crescita. Se lo abbiamo riscattato è che riteniamo possa essere un giocatore importante per noi".

D.G.