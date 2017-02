Milan-Fiorentina, Sousa: "Non è decisiva. Ilicic? Altri mi stanno dimostrando di più"

18/02/2017 13:59

MILAN FIORENTINA SOUSA CONFERENZA / Nella consueta conferenza stampa alla vigilia dei match, Paulo Sousa ha presentato la sfida tra la sua Fiorentina e il Milan in programma al 'Meazza'. Queste le sue parole: "Avvertiamo sempre pressione, dobbiamo averla sempre. Una squadra che ha ambizione di vincere deve avere la sua pressione di vincerla, è naturale. Milan ha forza e grandi caratteristiche, ha capacità di transizione con determinati interpreti. Ha qualità individuale e anche la grandezza della società.

Turnover? Dobbiamo recuperare giocatori, dobbiamo fare cambi perché vedo giocatori in difficoltà. Vediamo domani: voglio avere gente fresca per garantire una partita fresca sia a livello mentale che di condizione. Per questo cerchiamo di lavorare su questa partita a livello cognitivo. Non è comunque una gara decisiva, ha ragione Montella. Matematicamente non decisiva, per noi ogni partita è un’opportunità per conquistare più punti possibili. Cerco di trasmettere la mentalità, mi piace vincere anche con le difficoltà, ogni vittoria ti aiuta anche a recuperare più veloce mentalmente.

Ilicic? Altri mi stanno dimostrando di più, ma credo tanto in lui, lo scorso anno ha fatto una grande stagione. Non è arrivato al suo massimo, può dare di più dello scorso anno. Tanti pali poi non hanno garantito anche le sue prestazioni. Bernardeschi? Ha bisogno di continuità e ritmi alti, quando ci arriverà sarà ancora più determinante. Saponara è al 100% e può giocare".

D.G.