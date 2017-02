Roma-Torino, Spalletti: "Siamo tutti un po' Florenzi. Sul dopo Allegri..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

18/02/2017 14:00

ROMA TORINO SPALLETTI / Alla vigilia della sfida contro il Torino all'Olimpico', Luciano Spalletti si è presentato in conferenza stampa per commentare le ultime news Roma. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Chi ha giocato meno, in questo momento potrebbe gestire meglio alcune partite. Il risultato dell'andata contro il Villarreal di certo qualcosa modifica nelle mie scelte. Io miravo inizialmente a un gruppo forte e ora questa è la nostra arma in più. Non si potrà più dire che in una gara non si è fatto bene, perché mancavano due o tre calciatori. A noi non manca nulla".

TORINO - "All'andata incontrammo un Torino in una splendida condizione, cosa che forse non si poteva dire per noi. Dal canto nostro sappiamo che sarà una gara difficile ma non abbiamo altri risultati se non la vittoria".

BAGGIO - "A lui vanno i miei auguri sinceri. E' uno di quei calciatori che ti fa vedere come si fa in campo. Potrebbe essere uno dei paladini del calcio. Al di là delle belle giocate, non ha macchie. E' un puro, con riconoscimenti da parte di tutti".

VERMAELEN - "Ha un problema alla mano in via di guarigione. Si può rischiare ma è preferibile far trascorrere ancora qualche giorno, per il suo bene".

ZEMAN - "Da lui abbiamo appreso tutti e sono certo farà vedere la sua enorme qualità. Sono felice sia tornato in serie A".

GRENIER - "Va ancora un po' in difficoltà sulla resistenza in allenamento. Gli manca la partita da tanto, però ci siamo allenati per fargli ritrovare condizione. Prima o poi però farlo scendere in campo sarà una valutazione da fare".

DE LAURENTIIS - "Io guardo in casa mia. Ci sono sempre cose da risolvere qui. Il ruolo dell'allenatore è così, a volte ti salutano, altre volte ti mandano a quel paese. Credo De Laurentiis sia un grande presidente e Sarri un grande allenatore. A volte le cose si fanno per gioco e per riusire a tirare qualcosa in più".

ULIVIERI - "Ho parlato con lui e mi ha spiegato alcune cose. Sono d'accordo con quella che è stata la sua decisione. Devo però ancora confrontare altre situazioni e non posso ancora entrare nella vicenda".

POST ALLEGRI - "Non capisco la domanda e ne suggerisco una io: Florenzi. Siamo tutti un po' Florenzi, che ci ha dato un po' di se stesso in questa vicenda, vivendo con noi. Se domani dovessero consentirmelo, scenderei in campo con il nome FloSzczesny, FloSpalletti e così via".