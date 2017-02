Roma, Totti: "Lo dico al mondo, spero Baggio torni nel calcio"

18/02/2017 13:39

TOTTI BAGGIO / Giornata particolare per tutti gli amanti del calcio quella odierna, dato il 50esimo compleanno di Roberto Baggio, leggenda vivente di questo particolare universo sportivo.

Di lui, intervenuto a 'Sky Sport', ha parlato anche Francesco Totti: "E' un emblema del calcio ed è stato uno dei migliori al mondo, mostrando la propria classe in tutte le squadre in cui ha giocato. E' stato un piacere poterlo vedere dal vivo. Purtroppo la sua carriera si è interrotta per qualche infortunio di troppo. L'unica cosa che mi dispiace è la sua assenza dal mondo del calcio, lo dico al mondo intero: spero possa rientrare il prima possibile".

L.I.