Calciomercato Milan, missione in Germania: nel mirino due centrocampisti

18/02/2017 13:43

CALCIOMERCATO MILAN DAHOUD KRAMER / Il Milan punta la Bundesliga. In vista dell'ingresso della nuova proprietà cinese, i futuri dirigenti sono già a lavoro per rinforzare la rosa rossonera. L’obiettivo principale del prossimo calciomercato Milan sarà rinforzare il centrocampo e, appurate le difficoltà nell'arrivare al sogno Fabregas (il primo nome della lista, ma anche il più difficile da strappare al Chelsea), ed il nome giusto potrebbe arrivare dalla Germania.

Calciomercato Milan, esame superato: Mirabelli e Fassone puntano Dahoud e Kramer

Nel corso dell'ultima sfida tra Borussia Mönchengladbach e Fiorentina sugli spalti del 'Borussia Park' era presente anche la coppia Fassone-Mirabelli, ossia dg e ds in pectore del Milan che verrà. A svelarlo è il 'Corriere dello Sport' che motiva anche la loro presenza: i due hanno visionato da vicino Mahmoud Dahoud e Cristoph Kramer, entrambi centrocampisti ed entrambi di proprietà del sodalizio tedesco.

Un esame in piena regola, dopo gli interessamenti delle scorse settimane, che i due avrebbero superato a pieni voti nonostante la sconfitta rimediata contro i viola. Il primo, gioiello 21enne di origine siriane, piace soprattutto per l'interpretazione moderna che dà al ruolo, ma c'è battere la concorrenza di Juventus, Liverpool, Chelsea e soprattutto del Borussia Dortmund che starebbe muovendo passi importanti per lui, grazie alla clausola da 10 milioni di euro che scatterà questa estate vista la scadenza fissata nel 2018 del suo contratto. Il secondo, più fisico e già cercato in passato dal Napoli, è apprezzato per la solidità che regalerebbe alla mediana di Montella. Stessa garanzia che darebbe Luiz Gustavo del Wolfsburg, altro obiettivo di calciomercato del 'Diavolo'. Un tris tutto tedesco e non è un caso: Fassone e Mirabelli, infatti, sono convinti che chi arriva dalla Bundesliga possa adattarsi più rapidamente alla nostra Serie A.

D.G.