Roma, nuovo ostacolo per lo stadio: documento del Ministero

18/02/2017 13:33

ROMA STADIO / Ancora un ostacolo per la realizzazione del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle, come riporta l'edizione odierna de 'Il Messaggero'. E' stato infatti inviato un atto dal Ministero dei Beni Culturali, dal quale si evince come nella zona individuata non si possano realizzare le strutture previste, dallo stadio in sé ai grattaceli.

Il problema è dato dalla valenza architettonica dell'ippodromo, che dovrà essere tutelata e salvaguardata. Nulla che ne superi l'altezza potrà dunque essere realizzato nelle vicinanze.

Ecco quanto si legge nel documento della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio: "struttura all’avanguardia per l’epoca in cui fu realizzata, fu inaugurato nel 1959, in previsione delle Olimpiadi dell’anno successivo per le gare del trotto. Un'opera progettata dall’architetto di fama internazionale Julio Garcia Lafuente, con gli ingegneri Rebecchini, Benedetti e Birago. Rappresenta un esempio rilevante di architettura contemporanea ma anche di soluzione tecnico-ingegneristica e di applicazione tecnica industriale in fase di realizzazione, per l’arditezza costruttiva e per l’innovazione tipologica".

L.I.