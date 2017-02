Roma-Torino, Moretti: "Ecco come si ferma Dzeko"

18/02/2017 13:24

ROMA TORINO MORETTI DZEKO / Edin Dzeko è senza dubbio uno degli attaccanti più in forma del momento. Ma Andrea Moretti non si dice spaventato: "Come si ferma? In genere, noi quando prepariamo una partita pensiamo più alle nostre qualità che a quelle degli avversari - ha spiegato il difensore del Torino in conferenza stampa - Comunque il valore di Dzeko non è in discussione. Credo che i grandi giocatori, comunque, vadano fermati con l’aiuto di tutta la squadra. Non è un solo giocatore che può fare la differenza. A contare sono i meccanismi collettivi".

Domani i granata faranno visita alla Roma con l'intento di dare seguito alla vittoria ottenuta sul Pescara: "Sappiamo che incontreremo una grande squadra, ma andremo lì a giocarci le nostre carte, sapendo che delle tre circostanze di cui parlava il mister, noi possiamo solo concentrarci su una di esse, ossia il fare una grande partita. Ed è questo l’obiettivo di ognuno di noi".

D.G.