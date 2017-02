DIRETTA - #AuguriBaggio, il mondo del calcio celebra il 'Divin Codino'

18/02/2017 12:31

#AUGURIBAGGIO COMPLEANNO / Oggi Roberto Baggio compie 50 anni. Mezzo secolo di vita per uno dei talenti più cristallini che il nostro calcio abbia mai ammirato, nonché uno dei pochi italiani a ricevere il Pallone d'Oro, assieme a Paolo Rossi e Cannavaro. Un campione che è stato in grado di infiammare le piazza tutta Italia a prescindere dai colori: ecco perché, a distanza di 13 anni dal suo ritiro, continua a restare nel cuore di tutti gli appassionati, che siano tifosi, addetti ai lavori, ex compagni o squadre e calciatori ancora in attività. Calciomercato.it raccoglie per voi tutti gli auguri che il mondo del calcio sta indirizzando al 'Divin Codino' tramite il web:

D.G.

Quanta bellezza sul terreno di gioco, quante emozioni. Auguri, Campione! ????????⚪️⚫️ #Baggio50 pic.twitter.com/ubaQXyaun7 — JuventusFC (@juventusfc) 18 febbraio 2017

When you are a legend, you never really age. Happy 50th birthday Roby #Baggio! ????????

Il tempo passa, ma una leggenda non passa mai. Auguri! ???????? pic.twitter.com/6sRRltXVBV — AC Milan (@acmilan) 18 febbraio 2017

Hai disegnato calcio e ci hai fatto innamorare. Tanti auguri per i tuoi 50 anni Roby #Baggio, immenso campione ???????? #ForzaBrescia pic.twitter.com/PvxhtAJJ9N — Brescia Calcio (@BresciaOfficial) 18 febbraio 2017

Un campione ed un esempio in campo e fuori. Auguri per i tuoi 50 anni Roberto! #baggio50 #Baggio pic.twitter.com/jaybQ33Jfw — Francesco Totti (@Totti) 18 febbraio 2017