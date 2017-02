Calciomercato Torino, il Real Madrid ha deciso: Belotti al posto di Morata

18/02/2017 12:19

CALCIOMERCATO TORINO BELOTTI REAL MADRID / Dopo appena un anno dal rientro a 'casa', Alvaro Morata potrebbe lasciare nuovamente il Real Madrid. L'attaccante non è soddisfatto del minutaggio che gli concede Zidane anche se non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro.

La dirigenza dei 'Blancos', di contro, potrebbe però prendere la strada che porta al divorzio: come riferisce 'Vozpópuli', i piani alti della società madrilena stanno pensando in maniera concreta a Andrea Belotti del Torino. Il 'Gallo', autore di 17 gol in campionato fin qui, piace molto anche al Manchester United e Bayern Monaco ma Florentino Perez sembra essere pronto a mettere mano al portafoglio in maniera importante. Dopo diverse sessioni estive all’insegna del ‘'isparmio' (l'ultimo acquisto monstre è datato 2014 quando sborsò 80 milioni di euro per assicurarsi James Rodriguez dal Monaco), il numero uno del Real Madrid potrebbe mettere sul piatto i 100 milioni necessari per pagare la clausola del bomber azzurro.

D.G.