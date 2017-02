Manchester City, Guardiola fa stare tranquillo Luis Enrique

18/02/2017 12:08

MANCHESTER CITY GUARDIOLA LUIS ENRIQUE BARCELLONA / "Non potrò mai tornare al Barcellona come allenatore: il mio periodo lì è finito". A dirlo è stato Pep Guardiola, attuale manager del Manchester City ma soprattuto ex tecnico dei catalani con i quali ha vinto 3 scudetti, 2 coppe di Spagna, 3 Supercoppe, 2 Champions League, 2 Supercoppe europee e 2 Mondiali per club.

"Il Barcellona è ancora la migliore squadra del mondo - ha proseguito Guardiola commentando le critiche che stanno colpendo in queste ore Luis Enrique - Dopo aver dominato il calcio mondiale è normale che la gente si aspetti di tenere sempre quel livello, ma il mio consiglio per voi, conoscendo Luis Enrique e qualche giocatore, è di non parlare troppo perché sapranno tornare indietro e riscattarsi. L'hanno fatto nel corso degli anni, sono dieci anni che dominano e continuano ad essere la migliore squadra del mondo".

D.G.