18/02/2017 11:48

JURIC PREZIOSI / Alla vigilia della sfida di Pescara, Juric ha risposto così a Preziosi ("mi spiacerebbe mandarlo via"): "Quello che dice il presidente fa parte del gioco ma non sono preoccupato per questo. Io sono in discussione come prima. Se la squadra ha paura? Quando ci sono momenti negativi sei più fragile. E' umano e naturale. Ci vuole uno sforzo in più perché al primo errore vieni subito punito".