Roma-Torino, Mihajlovic: "I tanti campioni frenano Bruno Peres"

18/02/2017 11:16

ROMA TORINO CONFERENZA MIHAJLOVIC / Conferenza stampa di vigilia per Sinisa Mihajlovic in vista di Roma-Torino, gara in programma domani alle ore 18. Il tecnico granata elogia la formazione di Spalletti: "Quella vista contro il Villarreal è una squaddra fortissima. Rispetto all'andata sono più cinici e solidi. In casa hanno sempre vinto ma noi sono una delle poche squadre che li ha battuti. Andiamo all''Olimpico' senza paura, sapendo che serviranno tre cose per vincere: noi dobbiamo fare una grande partita, loro non devono fare una grande partita, avere la fortuna dalla nostra parte. La Roma è forte ma anche loro devono preoccuparsi di noi. Abbiamo il tridente più prolifico del campionato. Iturbe? Lo vedo sempre meglio, sta entrando in forma".

Mihajlovic dovrà fare i conti con problemi in difesa: "Sì, siamo in emergenza con i difensori centrali. Rossettini, Carlao e Castan sono fuori. Ajeti ieri ha fatto il primo allenamento. Vediamo se far giocare lui o De Silvestri, che abbiamo provato tutta la settimana".

Il tecnico granata parla anche di Bruno Peres: "Come me si è sempre comportato bene. Non lo vedevo come terzino e non rientrava nei miei piani. A Roma ha avuto difficoltà nella difesa a quattro. Forse giocare con tanti campioni lo frena dal punto di vista mentale. Ma è un calciatore da grande squadra.

Infine, sul rapporto con la società: "Non è cambiato. Petrachi, quando può viene agli allenamenti. Chiaro che se ha qualcosa di più importante da fare, non viene: ha anche altri compiti, ma il suo sostegno c’è sempre”

B.D.S.