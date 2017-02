Calciomercato Inter, retroscena Leonardo: "Avevo dato la mia disponibilità, poi..."

18/02/2017 11:22

LEONARDO RETROSCENA INTER / In un'intervista a 'Il Corriere dello Sport', Leonardo ha parlato così delle offerta passate di Roma e Inter: "Si, è vero. Ho dato la mia disponibilità alla Roma due anni fa. Poi la Roma ha fatto altre scelte. Ho dato la mia disponibilità all’Inter e l’Inter ha fatto altre scelte e non ho dato più disponibilità a quasi niente altro. Valuterei se tornare al Paris Saint Germain, nel caso avesse bisogno, perché il mio rapporto con loro è ancora molto forte. Alle altre cose ho detto di no e non mi pento".

I.T.