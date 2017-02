Arbitri, Nicchi: "Altro che sudditanza. Ora parliamo noi..."

18/02/2017 11:07

ARBITRI NICCHI / Sì alla Var e agli arbitri che spiegano le proprie decisioni: Marcello Nicchi, presidente dell'Aia, interviene sulle polemiche delle ultime settimane in un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport'. Il numero uno degli arbitri italiani spiega: "Come si fa a parlare ancora di sudditanza psicologica? Andava bene 40 anni fa, oggi se fai un errore lo sai dopo una manciata di secondi. E chi sbaglia rischia di andare a casa".

Nicchi apre agli arbitri che spiegano le loro decisioni: "Ci stiamo pensando. Si potrebbe fare una o due volte al mese la riunione ora annuale con allenatori e capitani. In quel giorno daremo tutte le spiegazioni, con filmati a supporto. Spiegheremo anche eventuali errori, ma devono essere episodi chiari non interpretabili come quelli che hanno scatenato l'ultima gazzarra".

Sul 'caso Rizzoli' e le polemiche post Juve-Inter Nicchi va giù duro: "Un ex arbitro come Lo Bello lo ha definito Don Abbondio. Rizzoli, che ha diretto la finale mondiale. Aggiungo: tirare una pallonata verso il direttore di gara è gravissimo. Non lo fanno neanche in terza categoria". Infine sulla Var: "Spero arrivi presto, vorrei già averla per la prossima finale di coppa Italia".

B.D.S.