Italia, Ventura sorprende tutti: convocazione per due calciatori di B

18/02/2017 10:54

ITALIA VENTURA CONVOCAZIONI STAGE / Arriveranno oggi le convocazioni di Giampiero Ventura per lo stage della Nazionale in programma dal 20 al 22 febbraio. L'occasione per il ct dell'Italia di conoscere i giovani talenti messi in mostra dalla Serie A e non solo: nell'elenco dei convocati, infatti, ci sarà spazio anche per due calciatori di Serie B, entrambi della Spal. Si tratta del portiere Meret e di Kevin Bonifazi, difensore classe 1996 che non ha mai giocato neanche in Under 21. I due ragazzi del club di Ferrara andranno ad aggiungersi agli altri giovani nel mirino di Ventura: tra questi dovrebbe trovare spazio anche Domenico Berardi ritrovato dopo il lungo infortunio. Nella lista ci dovrebbero essere anche Di Francesco, Inglese, Caprari, Verdi e l'atalantino Spinazzola.

B.D.S.