18/02/2017 10:45

CALCIOMERCATO INTER RINNOVO AUSILIO / Piero Ausilio sarà ancora l'uomo mercato dell'Inter in futuro: come si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', infatti, continuano i contatti tra il direttore sportivo nerazzurro e la proprietà cinese per il rinnovo di contratto. Il nuovo accordo potrebbe arrivare fino al 2020: l'attuale contratto di Ausilio è in scadenza a giugno.

B.D.S.