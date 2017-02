Juventus-Palermo, Bonucci come Dybala e Lichtsteiner: che scintille con Allegri!

18/02/2017 11:45

JUVENTUS PALERMO ALLEGRI BONUCCI / Nella Juventus che 'passeggia' contro il Palermo non tutto è filato per il verso giusto: a rovinare una serata tranquilla ci ha pensato il battibecco nel finale di gara tra Massimiliano Allegri e Leonardo Bonucci. I due non se le sono mandate a dire in campo con il difensore che ha risposto in malo modo ad un richiamo e il tecnico ha replicato in maniera altrettanto dura.

Un botta e risposta che ha in parte offuscato la bella prova dei bianconeri e ha fatto capolino nelle news Juventus proprio alla vigilia dell'importante sfida Champions contro il Porto. Al termine dell'incontro Allegri ha provato a calmare gli animi, riconducendo il battibecco ad una semplice incompresione: "C'era tre giocatori che chiedevano il cambio: Sturaro, Pjaca e Marchisio. Su questo con Bonucci non ci siamo capiti ma non c'è nessun caso". Il tecnico però non ha risparmiato una stoccata al suo difensore: "Il rispetto comunque ci vuole sempre, fa parte dell'educazione: ci sono modi e modi di dire le cose. Un errore in un momento di tensione di può stare. Leo allenatore? Può anche darsi, ma ha tanto da imparare".

Juventus, Bonucci come Lichtsteiner e Dybala: tensione con Allegri

Le scintille Allegri-Bonucci non sono certo le prime in stagione in casa bianconera: tutti ricorderanno il mancato saluto di Dybala al momento del cambio in Sassuolo-Juventus, un gesto che ha fatto molto discutere prima che lo stesso argentino chiedesse scusa. In Juventus-Inter, invece, fu Lichtsteiner - che nel calciomercato estivo fu accostato proprio ai nerazzurri - a non prendere bene la sostituzioni, senza di certo nascondere la sua disapprovazione ad Allegri. Ieri è toccato a Bonucci e per tutti il tecnico ha usato la stessa strategia: lasciar sbollire la rabbia e trasformarla in energia positiva in campo.

B.D.S.