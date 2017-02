Milan, arrivano i soldi: ecco tutte le tappe per il closing

18/02/2017 09:40

MILAN CLOSING / Da Hong Kong al Lussemburgo, poi nelle casse di Fininvest: è partito il viaggio dei 320 milioni di euro che dovranno sancire il definitivo passaggio di proprietà del Milan. Il 3 marzo è la data fissata per il closing e sono iniziate le pratiche per portare a compimento l'affare. Come si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', la Sino-Europe Sports ha completato la raccolta degli oltre trecento milioni da versare per completare l'acquisizione della società rossonera e ora è alle prese con il trasferimento dei fondi da Hong Kong al Lussemburgo. Per farlo sono state create due società ad hoc in modo da agirare le autorizzazioni necessarie per esportare soldi dalla Cina: i fondi, infatti, sono stati presi da capitali già presenti fuori dal paese in modo da velocizzare il trasferimento.

A questo punto tutto lascia presupporre che a marzo arriverà il closing. Il programma prevede la convocazione dell'assemblea in prima battuta il 1 marzo e in seconda il 3 marzo. Questa dovrebbe la data del passaggio di consegne. Il programma prevede il cambio di Cda nell'assemblea a Casa Milan, poi sempre venerdì la firma sull'atto di compravendita che metterà fine all'era Berlusconi. La mattina seguente dovrebbe invece esserci la conferenza stampa della nuova proprietà e la sera la 'prima' a 'San Siro'.

B.D.S.