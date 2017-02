Calciomercato Napoli, Sarri tra clausola e un futuro a rischio

18/02/2017 09:34

SARRI CLAUSOLA / Nel contratto di Maurizio Sarri (scadenza 2020) è stata inserita una clausola valevole dal 2018. Per circa 8 milioni di euro il tecnico del Napoli può essere liberato, anche se non sono da escludere novità già in vista della prossima stagione. Lo sfogo di DeLa non è stato molto gradito dall'ex Empoli, convinto sempre di più di aver fatto un ottimo lavoro in termini di risultati e valorizzazione della rosa. Dal canto suo, il patron dei campani potrebbe decidere di correggere il tiro al rientro dagli Stati Uniti. Un dietrofront per calmare le acque ed allontanare le voci in merito ad un rapporto che non è mai stato idilliaco. Una relazione contrassegnata da diversi confronti accesi. Ecco perché uno scambio di panchine sull'asse Milano-Napoli resta sempre attuale.

I.T.