Calciomercato Fiorentina, Bernardeschi in stile Belotti: rinnovo e clausola

18/02/2017 09:27

CALCIOMERCATO FIORENTINA BERNARDESCHI / Un Bernardeschi in stile Belotti: la Fiorentina vuole blindare il gioiello viola ed è pronta a raddoppiargli l'ingaggio per mettere a tacere le sirene che arrivano da Italia ed estero. La società toscana vuole ripartire nella prossima stagione dal numero dieci, protagonista in Europa League con la sua punizione capolavoro, ed è per questo che in estate non ha intenzione di cederlo, salvo offerte indecenti. Ecco allora che si lavora al rinnovo di Bernardeschi con un contratto allungato fino al 2020 e un ingaggio da due milioni di euro, in pratica il doppio di quello attuale. Dall'entourage del calciatore però potrebbe partire la richiesta di inserire anche una clausola rescissoria: come riporta la 'Gazzetta dello Sport', potrebbe così essere fissata intorno ad una cifra di 70 milioni di euro e valida soltanto per l'estero.

Per le italiane, invece, resterà l''obbligo' di trattare con la società viola: Inter, Juventus e Milan, le tre più interessate al calciatore, dovranno così intavolare una trattativa con Corvino e strappare il sì della società.

B.D.S.