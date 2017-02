Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: parte il countdown

18/02/2017 09:03

CALCIOMERCATO MILAN RINNOVO DONNARUMMA / Il futuro è adesso: il Milan e Gigio Donnarumma sono attesi domani sera dalla sfida contro la Fiorentina, poi spazio a giorni caldi per il calciomercato Milan. Sabato prossimo il portiere rossonero compirà 18 anni e da allora entrerà nel vivo la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2018 che avrà un risvolto importante sul calciomercato; una settimana dopo, giorno più, giorno meno, ecco il closing che sancirà definitivamente la nascita del Milan cinese. A quel punto Raiola e i rappresentati della nuova proprietà dovranno sedersi ad un tavolo per parlare del contratto del 17enne.

L'agente non ha mancato di far sentire la sua voce quando il portiere è stato nel mirino della critica: "Prendiamo atto delle critiche, se poi vogliono criticarlo per mandarlo via, che me lo dicano - disse a fine gennaio Raiola - E' giusto che sappia che tipo di Milan ci sarà, non credo di chiedere una cosa sbagliata o strana. Credo sia strano che qualcuno possa criticarlo".

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: gli scenari del dopo closing

E nelle prossime settimane la nuova proprietà dovrà mettere in cima alla lista delle cose da fare proprio il rinnovo di Donnarumma: tre gli scenari ipotizzati dalla 'Gazzetta dello Sport'. La prima e più probabile: il gruppo cinese parla subito con Raiola per chiarire le ambizioni del loro progetto e blindare il calciatore. Ipotesi alternativa è che la nuova proprietà metta Donnarumma tra le tante faccende da sbrigare del dopo closing ma non tra le priorità. Ultima possibilità, Raiola dice no alla proposta cinese facendo partire l'asta per il portiere con la Juventus a quel punto pronta a scattare in prima fila. L'ipotesi più temuta dal popolo rossonero.

B.D.S.