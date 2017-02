VIDEO CM.IT - Buon compleanno Roberto Baggio: 50 anni di puro talento

18/02/2017 08:23

COMPLEANNO ROBERTO BAGGIO 50 ANNI / Ha indossato le maglie di Juventus, Inter e Milan ed è rimasto nel cuore di tutte e tre le tifoserie. Ha incantato con la Nazionale, ci ha fatto sognare nel '94 e poi ci ha svegliato con quel rigore tirato al cielo. Lo abbiamo perdonato, si è fatto perdonare con i suoi tocchi di classe e quel talento capace di far brillare gli occhi agli appassionati di calcio. E' stato ribattezzato Divin Codino per la chioma che stringeva sempre in un codino e per il tocco del suo piede, divino! Campione dentro e fuori dal campo: Roberto Baggio, forse il calciatore più amato dagli italiani, compie 50 anni. Calciomercato.it gli augura buon compleannno così. Tanti auguri Divin Codino!