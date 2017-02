Calciomercato Barcellona, parla Sampaoli: "Egoisti"

18/02/2017 06:00

BARCELLONA SAMPAOLI / La batosta subita in terra parigina dal Barcellona ha innescato numerose voci di mercato in merito al futuro di Luis Enrique. In scadenza di contratto a giugno, l'ex Roma sembra sempre più in bilico e nei giorni scorsi i media hanno individuato in Jorge Sampaoli il candidato forte alla sua sostituzione. Intervenuto in conferenza stampa su questo argomento, l'allenatore argentino ha però dichiarato: "Sono solo speculazioni dei media, che sono un po' eogisti. Non si può giudicare uno come Luis Enrique da una partita, perché ha fatto tante cose per questa squadra. Il suo posto sarà vacante quando lo deciderà lui. Io sono tranquillo e non devo spiegare niente a nessuno. Penso solamente a continuare il mio lavoro al Siviglia e a consolidare le nostre idee di gioco. E' il club che mi ha regalato l'Europa. Tutto dipende da una moltitudine di fattori, influenzati dal quotidiano, ma domani non sappiamo cosa accadrà".

D.T.