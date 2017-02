Milan, cena di gruppo: presenti gli infortunati

17/02/2017 23:56

MILAN CENA DI GRUPPO / Cena di gruppo per il Milan. Tutta la squadra si è ritrovata a ristorante, come ha mostrato Mattia De Sciglio con una foto postata sul proprio profilo Instagram. Presenti anche gli infortunati Montolivo e Bonaventura. Sarà la cena che aveva promesso di pagare Carlos Bacca? Questo non lo sappiamo. E' certo però che questo è un ottimo modo per far gruppo in vista dell'importante sfida contro la Fiorentina di domenica sera.

M.S.