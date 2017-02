Ligue 1, Bastia-Monaco 1-1: Bernando Silva non basta

17/02/2017 23:31

LIGUE BASTIA MONACO / Il Bastia ferma la capolista. Allo stadio 'Armand Cesari' il Monaco non è andato oltre l'1 a 1, in un match valevole per la 26a giornata di Ligue 1. Falcao e compagni, sotto per la rete di Diallo, hanno pareggiato grazie alla rete di Bernardo Silva. I punti di vantaggio sul Psg sono adesso 4 ma chiaramente con una partita in più.

Bastia-Monaco 1-1

19' Diallo, 52' Bernando Silva

CLASSIFICA: Monaco* 59, Psg 55, Nizza 53, Lione 40*, Saint-Etienne 39, Marsiglia 36, Bordeaux 36, Guingamp 34, Tolosa 33, Rennes 33, Montpellier 29, Nantes 29*, Dijon 27, Angers 27, Nancy 27*, Metz 27*, Lille 26, Caen 25*, Bastia 23, Lorient 22.

*Una partita in meno

**Una partita in più

M.S.