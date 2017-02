17/02/2017 22:22

JUVENTUS PALERMO POSAVEC / Attimi di paura in Juventus-Palermo per Posavec. Il portiere, in uscita, si è scontrato con il compagno di squadra Goldaniga. Dopo alcuni minuti a terra, il giovane estremo difensore si è rialzato, riprendendo il suo posto tra i pali, tra gli applausi dello stadio.

M.S.