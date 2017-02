Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: nuova avventura per Toledo

17/02/2017 22:03

FIORENTINA TOLEDO UFFICIALE / Nuova avventura per Toledo. Il calciatore - come annunciato dal sito ufficiale della Fiorentina - giocherà in Argentina con la maglia del Lanus. Ecco il comunicato ufficiale:

"ACF Fiorentina comunica di aver risolto anticipatamente il trasferimento a titolo temporaneo del calciatore Hernan Toledo con il Club Deportivo Maldonado, il quale trasferisce il diritto alle prestazioni sportive del giocatore al Club Atletico Lanus, squadra vincitrice del campionato 2016 in Argentina".

M.S.