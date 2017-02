17/02/2017 21:36

JUVENTUS PALERMO MARCHISIO / E' suo il gol con il quale la Juventus ha sbloccato la partita contro il Palermo. Claudio Marchisio - intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' - ha parlato al termine del primo tempo: ""Contento per il gol - esordisce il centrocampista - E' un periodo in cui dobbiamo mettere fieno in cascina per il campionato".

M.S.