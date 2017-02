17/02/2017 21:29

BARCELLONA TER STEGEN / Ci sarà il Barcellona nel futuro di ter Stegen. Il prolungamento del contratto del portiere tedesco - come riporta 'Mundo Deportivo' - non è al momento la priorità del club blaugrana. Dopo aver risulto i casi spinosi legati a Leo Messi, Iniesta e Rakitic gli spagnoli faranno firmare il rinnovo a ter Stegen per il quale non ci saranno problemi. L'attuale accordo scade nel 2019.

M.S.