Borussia Dortmund, nuovo 'colpo': la società acquista... una collina!

17/02/2017 21:00

BORUSSIA DORTMUND COLLINA / In attesa che riapra il calciomercato, il Borussia Dortmund non sta a guardare e piazza un 'colpo' acquistando... una collina! Sì, avete letto bene. Fin dai tempi di Jürgen Klopp in panchina, infatti, lo staff tecnico del club giallonero si è sempre lamentato delle troppe 'spie' che si appostavano su di una piccola collina dalla quale era possibile assistere agli allenamenti della squadra. Inutili sono state le piente o i teloni piazzati negli anni, ed allora la società ha deciso di intervenire e risolvere il problema dalla radice.



Come riferisce il tedesco 'Die Welt', infatti, la dirigenza del Borussia ha deciso così di investire qualcosa come 326mila euro per acquistare il terreno, compresa la collina, che confina con il centro sportivo. Una cifra importante, ma con la quale i gialloneri sperano ora di tenere alla larga gli occhi indiscreti delle formazioni avversarie.

L.P.