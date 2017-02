Calciomercato Juventus, Marotta: "Verratti è un'utopia. Dybala? Rinnovo in arrivo. Khedira..."

17/02/2017 20:30

JUVENTUS VERRATTI MAROTTA / Beppe Marotta ha parlato prima del calcio d'inizio di Juventus-Palermo. Il dirigente bianconero ha risposto alle domande di calciomercato, proiettandosi a giugno quando torneranno insistenti le voci su Marco Verratti: "E' un grande giocatore - afferma Marotta ai microfoni di 'Premium Sport' - Al momento, però, è un'utopia accostarlo alla Juventus perché il Psg punta molto su di lui e non ne abbiamo le possibilità".

KHEDIRA - "E' un profilo di un campione che ha vinto tanto. Indipendentemente dalla scadenza, il destino è nella sua testa e affronteremo la situazione a tempo debito. Noi siamo contenti di quello che lui ha fatto e quindi ben volentieri vorremmo proseguire. Noi però siamo concentrati sul presente".

DYBALA - Sono giorni importanti per il rinnovo di Paulo Dybala con la Juventus - "Siamo in dirittura d'arrivo - prosegue Marotta - Aspettiamo che ritorni il suo entourage dall'Argentina poi spero di annunciare il suo rinnovo entro fine mese".

SFIDA AL PALERMO - "Oggi sulla carta è una partita semplice ma con l'approccio sbagliato si rischia di sbagliare. Il nostro è stato un percorso di crescita, abbiamo esperienza e mentalità di vincente. Champions? Siamo concentrati su questa partita perchè fa parte di un torneo molto importante. Ogni partita ha un suo peso specifica di un giusto approccio. Pensiamo di archiviare questa partita poi penseremo al Porto".

Calciomercato Juventus, Marotta-Paratici: futuro bianconero

I grandi risultati ottenuti in questi anni dal club sono anche merito di Marotta-Paratici, i veri protagonisti ogni sessione del calciomercato Juventus. Il futuro dei due dirigenti sarà ancora bianconero: ""Rinnovi dirigenziali? Non so a chi fa riferimento. Noi siamo legati ad Andrea Agnelli e alla Juventus e penso non ci siano problemi".

M.S