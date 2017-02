PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-PALERMO: Dybala e Higuain si esaltano, Goldaniga in bambola

Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese)

17/02/2017 22:36

PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-PALERMO: PROMOSSI E BOCCIATI / La Juventus batte il Palermo nell'anticipo della venticinquesima giornata di Serie A. Bonucci non esalta nella sua presenza numero 300 con la maglia bianconera, Benatia a tratti in difficoltà. Con una perla su punizione Dybala torna al gol con un super Higuain. Bocciata la difesa rosanero, con Goldaniga e Andelkovic in bambola in occasione del vantaggio. Posavec fa quel che può, bene Chochev.

JUVENTUS

Buffon 6,5 – Nestorovski lo impegna con un bel sinistro a mezza altezza e lui si fa trovare pronto. Poco più tardi replica su Balogh dal limite.

Dani Alves 6 – Dopo la partita con il Crotone, viene riproposto sulla corsia di destra per mettere minuti nelle gambe. La sua condizione sembra in crescendo, buona gara. Partecipa attivamente all'azione della terza rete.

Benatia 5,5 – Torna in campo dopo la disfatta di Genoa, ben tre mesi fa. Si fa scappare Nestorovski al 17', facendo correre un grande rischio a Buffon.

Bonucci 6 – Presenza numero 300 con la maglia della Juventus. Nel primo tempo appare in alcuni frangenti superficiale in diversi interventi, meglio nella ripresa.

Asamoah 6 – Concede ampiezza alla fase offensiva dei bianconeri, trovando spazio sul corridoio lasciato alle spalle da Pjaca. Strepitoso su Balogh in chiusura sul finale di primo tempo.

Khedira 6 – Al ventesimo non riesce a impattare la palla come vorrebbe, sprecando il raddoppio. I suoi inserimenti della palla sono sempre devastanti. Dal 46' Lemina 6 – Dopo i pochi minuti con il Cagliari, riprende confidenza con il campo dopo l'infortunio rimediato in Coppa d'Africa che lo ha tenuto ai box. Non è sempre brillante, perde qualche palla di troppo a centrocampo.

Marchisio 7 – Cerca insistentemente di verticalizzare in profondità, fa buona guardia in copertura. Si fa trovare pronto a raccogliere la respinta di Posavec per superare il portiere rosanero e piazzare la palla del vantaggio. Sembra essere tornato ai suoi livelli, pur avendo ancora margini di miglioramento. Dal 75' Rincon – Sceglie le giuste geometrie per dare solidità al centrocampo sul finale.

Pjaca 6,5 – Dopo una settimana con Allegri a fare da rullo compressore su di lui, si vede più partecipe alla fase difensiva. A metà primo tempo, lavora con maestria due palloni interessanti e trova lo spazio per filtrare dentro l'area.

Dybala 7,5 – L'ex di turno colpisce il palo su punizione al primo tentativo e mostra la giusta intensità nel recupero della palla in mediana. Replica su calcio piazzato prima dell'intervallo: imita Pjanic e segna il gol dell'ex che vale il 2-0. Splendido assist nella terza rete per Higuain, che gli restituisce il favore nella quarta rete.

Sturaro 6,5 – Torna nei radar dopo la sconfitta esterna con la Fiorentina. Fa come sempre un gran lavoro di cerniera tra difesa e attacco, correndo anche per i compagni. Dal 69' Cuadrado 6 – Crea tanto movimento in avanti nel tempo a disposizione, facendo girare la testa ai difensori del Palermo.

Higuain 7 – Si libera con il solito movimento nell'angolo che porterà al vantaggio, sul suo tiro Posavec è abile a chiudere lo specchio della porta. Nella ripresa chiude il match, concludendo una bella azione. Nel finale difende palla e offre di tacco a Dybala la palla del 4-0.

All. Allegri 6,5 – La grande novità è la coppia Asamoah-Sturaro sul settore di sinistra, mentre Pjanic resta ancora una volta fuori dal primo minuto. Si rivede Pjaca dopo Crotone e Benatia in difesa. I bianconeri trovano il vantaggio senza faticare più di tanto, poi calano sul piano mentale e il tecnico richiama tutti all'ordine, cambiando ben due volte la disposizione tattica. Tiene alta la tensione anche nel secondo tempo.

PALERMO

Posavec 6 – Il palo gli è amico sulla punizione di Dybala. Non perfetto sulle uscite alte. Risponde al primo tentativo di Higuain, cerca di chiudere anche su Marchisio, ma il centrocampista lo punisce. Incolpevole sulla punizione meravigliosa di Dybala. Miracolo su Cuadrado sul finale.

Rispoli 5 – Una disattenzione in avvio favorisce Asamoah e fa correre un grande rischio a Posacec.

Goldaniga 4,5 – Sulla carta è un ex, anche se la Juventus, che lo aveva acquistato qualche anno fa in comproprietà, non lo ha mai convocato dalle parti di Vinovo. Approccio al match fin troppo irruento, rimedia subito un'ammonizione per un brutto fallo al limite. Colpevole, come tutti i compagni di reparto, a restare immobile sul vantaggio della Juventus. Stecca la marcatura anche sulla terza rete di Higuain.

Andelkovic 5 – Rischia un paio di interventi su Pjaca, sul vantaggio bianconero si dimentica completamente di marcare Higuain.

Aleesami 5 – Piuttosto lento nel recupero su Marchisio in occasione della rete del bianconero.

Jajalo 5,5 – Cerca di tamponare su Khedira, ma sbaglia tanto in fase di appoggio. Dal 50' Sunjic 6 – Entra per dare consistenza alla difesa e favorire qualche sbilanciamento in più in avanti. Buon approccio alla gara.

B.Henrique 6 – Recupera qualche pallone e cerca di dare una sterzata al match sin da subito, cala nel secondo tempo.

Chochev 6,5 – E' tra quelli che cerca di reagire al vantaggio iniziale della Juventus. Corre tanto e perde in lucidità col passare del tempo. Trova la rete di testa nel finale.

Sallai 6 – Partecipa con impegno alla fase offensiva e cerca più volte spazio per giungere al tiro dal limite. In alcune occasioni forse egoista. Dal 69' Embalo 6 – Corre tanto in mezzo al campo, ma non basta per riaprire la partita.

Nestorovski 6 – Nove gol e tre assist in questa stagione, l'uomo più prolifico dei rosa non si nasconde neanche allo Stadium. L'attaccante ci prova poco dopo il quarto d'ora con un bel sinistro, ma trova pronto Buffon.

Balogh 6 – Cerca fortuna in avanti, ma trova più volte Bonucci a interrompere la sua progressione. Buffon controlla su un paio di palloni al volo. Dal 82' Diamanti 6 – Pochi minuti finali per lui, che prova qualche giocata di qualità che consentono alla squadra di avanzare il proprio baricentro. Forse entra troppo tardi.

All. Lopez 6 – Tiene le carte coperte fino al pre partita e alla fine opta per un 4-3-3 che non rinuncia alla fase propositiva. I rosa spengono la lampadina poco prima del quarto d'ora e passano in svantaggio, ma hanno il merito di tornare a crederci subito dopo, lottando su ogni pallone. Sembra l'atteggiamento giusto per provare a credere nella salvezza.

Arbitro: Di Bello 6 – Non perde tempo per estrarre il primo cartellino giallo al 4', dopo la brutta entrata di Goldaniga su Sturaro. Al 10' scontro al limite tra Andelkovic e Pjaca, il direttore di gara lascia correre e l'attaccante bianconero non protesta. La partita prosegue senza particolari interventi da moviola.

TABELLINO

JUVENTUS-PALERMO 4-1

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Dani Alves, Benatia, Bonucci, Asamoah; Khedira (46' Lemina), Marchisio (75' Rincon); Pjaca, Dybala, Sturaro (69' Cuadrado); Higuain. A disp.: Neto, Audero, Pjanic, Alex Sandro, Lemina, Rugani, Lichtsteiner, Rincon, Kean. All. Massimiliano Allegri

PALERMO (4-3-3): Posavec; Rispoli, Goldaniga, Andelkovic, Aleesami; Jajalo (50' Sunjic), Bruno Henrique, Chochev; Sallai (69' Embalo), Nestorovski, Balogh (82' Diamanti). A disp.: Marson, Breza, Vitiello, Trajkovski, Gonzalez, Gazzi, Cionek, Morganella. All. Diego Lopez

ARBITRO: Di Bello di Brindisi

Marcatori: 13' Marchisio (J), 40' Dybala (J), 63' Higuain (J), 89' Dybala (J), 93' Chochev (P)

Ammoniti: 4' Goldaniga (P), 36' Marchisio (J)

Espulsi: